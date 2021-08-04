سبارتاك موسكو يتعرض لهزيمة ثقيلة في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

مني سبارتاك موسكو بهزيمة ثقيلة في ذهاب الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا أمام ضيفه البرتغالي بنفيكا (0-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، على ملعب "سبارتاك" في موسكو.

ووقع على ثنائية الفريق البرتغالي كل من لاعب خط الوسط رافا سيلفا والمدافع البرازيلي جيلبرتو مورايس جونيور، في الدقيقتين (51 و73) على الترتيب.

«Бенфика» развернула образцовую атаку. К такому «Спартак» оказался не готов 🤷‍♂️



Наш старый знакомый Жоау Мариу отдал на Рафу, а тот расстрелял ближний угол ворот Максименко.



Так «Бенфика» забила первый 😔 pic.twitter.com/Q35hUGYKEz — Матч ТВ (@MatchTV) August 4, 2021

Два бразильца, две четких касания – так «Спартак» пропустил второй гол.



Вериссимо и Жилберто сделали всё слишком классно. Игроки «Спартака», похоже, засмотрелись 😢 pic.twitter.com/yZAQ9oQIsH — Матч ТВ (@MatchTV) August 4, 2021

وصعب فريق سبارتاك موسكو من مهمة في بلوغ دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ" بعد هذه الهزيمة الثقيلة في عقر دارة، وسيكون من الصعب تعويضها في لقاء الإياب خاصة وأنها ستقام على أرض بنفيكا يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "النور - Estadio da Luz) في العاصمة لشبونة.

المصدر: وكالات