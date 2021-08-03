شاهد.. زوجة ميسي تنشر صورا "جريئة".. وفيديو "لبطلي الغطس" البرغوث وابنه تياغو يقفزان من اليخت

شاركت عارضة الأزياء الأرجنتينية أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو لعائلتها، أثناء قضاء العطلة الصيفية.

ونشرت أنتونيلا روكوزو صورا "جريئة" لها عبر حسابها الشخصي في تطبيق "إنستغرام"، ومقطع فيديو لميسي وابنه تياغو وهما يقفزان من اليخت إلى الماء.

Встречай олимпийского чемпиона в прыжках с трехметровой яхты 🌊



📹 инстаграм Антонеллы Роккуццо pic.twitter.com/4mJaiqD2BH — Матч ТВ (@MatchTV) August 3, 2021

كما نشر البرغوث الأرجنتيني منذ ساعة صورة حسابه الشخصي في تطبيق "إنستغرام"، مع زوجته بزي السباحة، وصورة أخرة مع صديقي الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد.

ويقضي ليونيل ميسي العطلة الصيفية مع عائلته في جزيرة دومنيكا في البحر الكاريبي.

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ووصل النجم الأرجنتيني إلى مطار برشلونة في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الماضي، لكنه لم يبقى سوى ساعات معدودة حتى استقل طائرته الخاصة مجددا مغادرا إسبانيا، متجها إلى دومنيكا لمواصلة قضاء العطلة الصيفية بعد عدة أيام قضاها في ميامي الأمريكية.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن الصحفيين انتظروا خارج مطار برشلونة ظنا منهم أن ميسي حضر إلى إقليم كتالونيا من أجل حسم ملف تجديد عقده مع نادي برشلونة، لكنه غادر المطار مباشرة.

وانتهى عقد ميسي (34 عاما) مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، ليصبح لاعبا حرا يستيطع التعاقد مع أي فريق، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن "البرغوث" الأرجنتيني وافق على تجديد عقده مع الفريق الكتالوني وتخفيض راتبه بنسبة 50%.

المصدر: وكالات