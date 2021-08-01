شاهد.. بعد فوزه بـ"كوبا أمريكا".. ميسي ينشر مقاطع فيديو "جريئة" مع زوجته

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر نشاطا على منصات التواصل الاجتماعي بعد فوزه مع منتخب بلاده بلقب بطل "كوبا أمريكا" وأكثر جرأة، حيث كشف عن جوانب من حياته الشخصية.

ولفت ميسي الأنظار بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشره صورا ومقاطع فيديو حول حياته الشخصية، مع أولاده وزوجته.

ونشر النجم الأرجنتيني مؤخرا، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي في تطبيق "إنستغرام"، لمكالمته الشهيرة عبر تطبيق "واتس آب" مع زوجته عارضة الأزياء، أنتونيلا روكوزو، عندما ذهب عقب انتهاء مراسم تسليم الكأس والميداليات للاعبين، نحو دائرة منتصف الملعب، وأجرى مكالمة بالفيديو.

كما شارك ليونيل ميسي مؤخرا، متابعيه بمقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على صفحته الشخصية في تطبيق "إنستغرام"، تظهر فيه زوجته عارضة الأزياء، أنتونيلا روكوزو، وهي تقوم بتمارين رياضية في الصالة، وهي مرتدية ملابس رياضية مكشوفة، وتعمد تصويرها من الخلف بطريقة وصفت بالجريئة.

Жена Месси не пропускает тренировки даже в отпуске 💪



Под таким руководством Антонелла всегда будет в превосходной форме 😍



📹 инстаграм Месси pic.twitter.com/5vaegBCL0V — Матч ТВ (@MatchTV) July 26, 2021

كما نشر البرغوث الأرجنتيني مقطع فيديو عبر حسابه "إنستغرام"، يظهر فيه مع زوجته، وهما يغوصان في مياه بركة، ويقبلها تحت الماء، وذلك خلال قضاء الإجازة الصيفية.

وشارك ميسي بصورة أخرى رفقة زوجته وابنائه في البركة مستمتعين بالأجواء، ومقطع فيديو آخر يلعب فيه كرة القدم مع أولاده.

إضافة إلى صور أخرى مع عائلته، الأمر الذي لم يكن يفعله من قبل.

ووصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مطار برشلونة في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الماضي، لكنه لم يبقى سوى ساعات معدودة حتى استقل طائرته الخاصة مجددا مغادرا إسبانيا، متجها إلى دومنيكا لمواصلة قضاء العطلة الصيفية بعد عدة أيام في ميامي الأمريكية.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن الصحفيين انتظروا خارج مطار برشلونة ظنا منهم أن ميسي حضر إلى إقليم كتالونيا من أجل حسم ملف تجديد عقده مع نادي برشلونة، لكنه غادر المطار مباشرة.

المصدر: وكالات