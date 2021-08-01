أشرف حكيمي يسافر إلى إسرائيل ويخسر كأس السوبر (فيديو)

اقتنص نادي ليل لقب بطل كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم من باريس سان جيرمان، إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد في إسرائيل.

ويدين فريق ليل بالفضل الكبير في انتصاره للاعبه البرتغالي ميغيل أنخيلو دا سيلفا روشا "كسكا" الذي أحرز هدف الفوز "الذهبي" الوحيد له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب.

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وشارك في هذه المباراة، الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي القادم من إنتر ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقدم أداء جيدا في غياب الثنائي: النجم البرازيلي نيمار، والمهاجم كليان مبابي.

وتوج نادي ليل بطل الدوري الفرنسي، بكأس السوبر لأول مرة في تاريخه، وكسر احتكار باريس سان جيرمان للقب في السنوات الثمانية الأخيرة، ويحمل الرقم القياس بعدد مرات الفوز بكأس السوبر برصيد عشرة مرات، متفوقا بفارق ثلاثة ألقاب على أولمبيك ليون، ويليهما كل من: مارسيليا، بوردو، نانت، وموناكو برصيد لقبين لكل منها.

المصدر: وكالات