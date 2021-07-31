 
مباشر
عاجل
بوتين يؤكد لأردوغان مواصلة المساعدة الروسية في إخماد حرائق تركيا

التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين مصر والبرازيل

الرياضة

التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين مصر والبرازيل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qy6n

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب مدينة سايتاما اليابانية الذي يحتضن اليوم السبت المباراة المرتقبة بين المنتخبين المصري والبرازيلي في ربع نهائي مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 13:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيعتمد مدرب "الفراعنة" شوقي غريب، على تشكيلة تضم محمد الشناوي حارسا للمرمى، وأحمد حجازي، ومحمود حمدي (الونش)، وأسامة جلال في خط الدفاع.

وفي خط الوسط يشارك أكرم توفيق وعمار حمدي وكريم العراقي وأحمد فتوح.

ويقود الثلاثي رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان وطاهر محمد طاهر خط الهجوم.

أما مدرب المنتخب البرازيلي، أندريه غاردين، فقرر الدفع بالأسماء التالية:

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا