التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين مصر والبرازيل

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب مدينة سايتاما اليابانية الذي يحتضن اليوم السبت المباراة المرتقبة بين المنتخبين المصري والبرازيلي في ربع نهائي مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 13:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيعتمد مدرب "الفراعنة" شوقي غريب، على تشكيلة تضم محمد الشناوي حارسا للمرمى، وأحمد حجازي، ومحمود حمدي (الونش)، وأسامة جلال في خط الدفاع.

وفي خط الوسط يشارك أكرم توفيق وعمار حمدي وكريم العراقي وأحمد فتوح.

ويقود الثلاثي رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان وطاهر محمد طاهر خط الهجوم.

🔴شوقي غريب يعلن تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة البرازيل 🇪🇬 .... ⬇️⬇️#EFApic.twitter.com/STFFSWU5y0 — EFA.eg (@EFA) July 31, 2021

أما مدرب المنتخب البرازيلي، أندريه غاردين، فقرر الدفع بالأسماء التالية:

Bom dia, Brasil! ☕ A #SeleçãoOlímpica está escalada para o duelo de daqui a pouco, contra o Egito, pelas quartas de final dos Jogos de Tóquio. Vamos com tudo em busca da vaga na semifinal! 💪🏅🇧🇷



🇧🇷 x 🇪🇬 - 7h | #BRAxEGI#JogosOlímpicospic.twitter.com/FaFIaii5nz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 31, 2021

المصدر: RT