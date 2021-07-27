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رسميا.. بيتكوفيتش يرحل عن منتخب سويسرا لتدريب بوردو الفرنسي

الرياضة

رسميا.. بيتكوفيتش يرحل عن منتخب سويسرا لتدريب بوردو الفرنسي
Reuters Franck Fife
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أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم في بيان رسمي يوم الثلاثاء، رحيل مدرب المنتخب الأول فلاديمير بيتكوفيتش، لتدريب فريق بوردو الفرنسي.

وجاء في بيان الاتحاد السويسري: "بعد سبع سنوات من العمل كمدرب للمنتخب السويسري الأول، طلب فلاديمير بيتكوفيتش من الاتحاد السويسري لكرة القدم إنهاء عقده الحالي من أجل مواجهة تحد جديد في كرة القدم الفرنسية".

وأضاف:" امتثل الاتحاد السويسري لهذا الطلب وتوصل إلى اتفاق لإنهاء العقد مع بيتكوفيتتش، وعدم الإفصاح عن تفاصيل اتفاق انتقاله لبوردو الفرنسي".

من جهته قال بيتكوفيتش في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد:" "أود أن أشكر المسؤولين عن الاتحاد على منحهم أمنيتي والسماح لي بالمضي قدما لخوض تحد جديد.. لقد كانت سبع سنوات رائعة مع المنتخب السويسري ولن أنساها أبدا، كما أود أن أشكر كل من دعمني ورافقني خلال هذا الوقت لجعل هذا النجاح ممكنا لبلدنا. بدأنا تصفيات كأس العالم بانتصارين في الربيع. الآن أتمنى للمنتخب الوطني أن يتأهل لكأس العالم".

وحقق بيتكوفيتش رفقة المنتخب السويسري مفاجأة من العيار الثقيل مؤخرا خلال بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بإقصاء المنتخب الفرنسي بطل مونديال روسيا من دور الـ16 بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، قبل أن تنتهي مغامرته عند الدور ربع النهائي من البطولة القارية أمام نظيره الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

المصدر: الاتحاد السويسري لكرة القدم

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