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حصيلة اليوم الثالث لميداليات أولمبياد "طوكيو 2020".. بينها 4 عربية

الرياضة

حصيلة اليوم الثالث لميداليات أولمبياد
Reuters
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شهد اليوم الثالث من المنافسات على ميداليات النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، تتويج العرب بأربع ميداليات، واحدة فضية و3 برونزية.

وأهدى لاعب التايكواندو الأردني صالح الشرباتي البالغ 22 عاما أول ميدالية لبلاده في هذه الدورة، عندما اكتفى بالميدالية الفضية لفئة وزن تحت 80 كلغ بعد خسارته في النهائي بنتيجة 20-9 أمام الروسي مكسيم خرامتسوف الذي توج بالذهبية، فيما أحرز الميدالية البرونزية المصري سيف عيسى.

حصيلة اليوم الثالث لميداليات أولمبياد
olympics.com
حصيلة اليوم الثالث لميداليات أولمبياد
olympics.com

وأحرزت لاعبة التايكواندو المصرية هداية ملاك الميدالية البرونزية بعد تفوقها على منافستها الأمريكية بايجي مكفيرسون بنتيجة 17-6 في فئة تحت 67 كغ.

حصيلة اليوم الثالث لميداليات أولمبياد
olympics.com

وأحرز الكويتي عبد الله الرشيدي البالغ 57 عاما الميدالية البرونزية في مسابقة الرماية (سكيت) بعد أن حقق 46 نقطة، وراء الأمريكي فينسينت هانكوك المتوج بالذهبية برصيد 59 نقطة (رقم أولمبي) والدنماركي ياسبير هانسين صاحب الفضية (55 نقطة).

حصيلة اليوم الثالث لميداليات أولمبياد
olympics.com

وأصبح رصيد العرب في أولمبياد طوكيو حتى الآن 6 ميداليات، فبالإضافة لميداليات اليوم الأربع حققت تونس في اليومين السابقين ميداليتين واحدة ذهبية وأخرى فضية.

وأحرز الرياضيون الروس، الذين يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، اليوم، 3 ذهبيات وفضية واحدة وبرونزية واحدة لتصعد روسيا إلى المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 12 ميدالية ( 4 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات).

وفي ما يلي الترتيب العام لأولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم الاثنين 26 يوليو 2021:

حصيلة اليوم الثالث لميداليات أولمبياد
olympics.com
حصيلة اليوم الثالث لميداليات أولمبياد
olympics.com

المصدر: olympics.com

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