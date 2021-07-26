روسيا تحرز ذهبية الجمباز لفرق الرجال في الأولمبياد للمرة الأولى منذ عام 1996

توج الفريق الروسي للرجال بذهبية الفرق في رياضة الجمباز اليوم الاثنين، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

وتمكن الفريق الروسي (المكون من الرباعي: نيكيتا ناغورني وأرتور دالالويان ودافيد بيليافسكي ودينيس أبليازين) من حصد المركز الأول بعد أن جمع 262.500 نقطة، متفوقا على الفريق الياباني الذي حل وصيفا برصيد (262.397 نقطة) والفريق الصيني الذي اكتفى بالميدالية البرونزية بعد أن حقق (261.894 نقطة).

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وهذه الميدالية الذهبية الثالثة لمنتخب روسيا الذي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، والأولى في مسابقة الجمباز لفرق الرجال منذ عام 1996.

المصدر: rsport.ria.ru