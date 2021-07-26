 
مباشر

روسيا تحرز ميدالية ذهبية ثانية في أولمبياد طوكيو

الرياضة

روسيا تحرز ميدالية ذهبية ثانية في أولمبياد طوكيو
Sputnik Рамиль Ситдиков
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwvl

أحرزت الروسية، صوفيا بوزدنياكوفا، الميدالية الذهبية في مسابقة مبارزة السيف، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" اليوم الاثنين.

وجاء تتويج بوزدنياكوفا بعد فوزها في النهائي على مواطنتها فيكتوريا فيليكايا (التي اكتفت بالفضية) بنتيجة 15 -11.

وأهدت بوزدنياكوفا الذهبية الثانية لمنتخب بلادها، الذي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية.

إقرأ المزيد
بوتين يهنئ صاحبة الميدالية الذهبية الأولى للمنتخب الروسي في أولمبياد طوكيو
بوتين يهنئ صاحبة الميدالية الذهبية الأولى للمنتخب الروسي في أولمبياد طوكيو

وأصبح في رصيد روسيا حتى الآن في أولمبياد طوكيو 10 ميداليات ملونة (ذهبيتان و5 فضيات و3 برونزيات).

وكانت الروسية فيتالينا باتساراشكينا قد توجت أمس الأحد بالذهبية الأولى لروسيا، وذلك في مسابقة مسدس الهواء المضغوط من مسافة 10 أمتار، بعدما حققت (240.3) نقطة، تاركة الميدالية الفضية للبلغارية أنتوانيتا كوستادينوفا (239.4 نقطة)، بينما اكتفت الصينية جيانغ رانكسين بالميدالية البرونزية، بعد أن حلت ثالثة بنتيجة (218 نقطة).

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا