بالفيديو.. فوز فريق الجيش الروسي بهدف رائع

استهل فريق تسيسكا موسكو مشواره في الموسم الجديد للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بفوز صعب على ضيفه أوفا (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في العاصمة موسكو.

ويعود الفضل في انتصار فريق "الجيش الروسي" تسيسكا موسكو، لمهاجمه أنطون زابولوتني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، عند الدقيقة 61 من زمن اللقاء، بتسديدة رأسية رائعة، في الزاوية اليسرى، بعد ضربة ركنية من الجهة اليمنى.

📹 А вот видео первого гола Заболотного за ЦСКА



Мощный прыжок – и армейцы повели 💪



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وفي مباراة أخرى، فاز فريق كراسنودار على مضيفه أورال بثلاثة أهداف من دون رد.

بينما خسر فريق كريليا سوفيتوف العائد إلى دوري الأضواء، في عقر داره، أمام ضيفه أخمات القادم من مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.

المصدر: RT