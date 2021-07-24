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بداية مخيبة لسبارتاك موسكو في الدوري (فيديو)

الرياضة

بداية مخيبة لسبارتاك موسكو في الدوري (فيديو)
Sputnik
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استهل سبارتاك موسكو مشواره في الموسم الجديد للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بهزيمة أمام مضيفه روبين قازان (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في مدينة قازان.

ويدين فريق روبين بالفضل في انتصاره للاعب خط وسطه إيليا ساموشنيكوف، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له، بحلول الدقيقة 49 من زمن اللقاء.

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بينما حول فريق زينيت بطرسبورغ حامل اللقب، تأخره بهدف أمام مضيفه خيمكي إلى فوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

كما قلب فريق لوكوموتيف موسكو تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه أرسنال القادم من مدينة تولا، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أيضا.

المصدر: RT 

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