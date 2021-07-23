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عجلة الدوري الروسي الممتاز تبدأ بالدوران (فيديو)

الرياضة

عجلة الدوري الروسي الممتاز تبدأ بالدوران (فيديو)
Sputnik
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بدأت عجلة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بالدوران اليوم الجمعة، بهزيمة فريق روستوف في عقر داره أمام ضيفه دينامو موسكو بهدفين من دون رد.

وأحرز لاعب خط الوسط أرسين زاخاريان الهدف الأول في الموسم الجديد للدوري ولفريق دينامو موسكو، في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.

بينما تكفل المهاجم قسطنطين تيوكافين بتسجيل الهدف الثاني لفريق العاصمة موسكو، في الدقيقة 33 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "روستوف أرينا" في مدينة روستوف على نهر الدون.

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وأفسد فريق روستوف بهذه الهزيمة مناسبة إعلان تعيين مديره الفني فاليري كاربين، اليوم بالذات، مدربا للمنتخب الروسي أيضا، بموجب عقد يمتد حتى 31 ديسمبر 2021.

المصدر: RT 

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