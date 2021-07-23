عجلة الدوري الروسي الممتاز تبدأ بالدوران (فيديو)

بدأت عجلة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بالدوران اليوم الجمعة، بهزيمة فريق روستوف في عقر داره أمام ضيفه دينامو موسكو بهدفين من دون رد.

وأحرز لاعب خط الوسط أرسين زاخاريان الهدف الأول في الموسم الجديد للدوري ولفريق دينامو موسكو، في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.

⚽️⚽️⚽️ Первый гол нового сезона Тинькофф РПЛ



Захарян прибежал в контратаку и классно завершил. pic.twitter.com/yHj9W3sD6p — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 23, 2021

بينما تكفل المهاجم قسطنطين تيوكافين بتسجيل الهدف الثاني لفريق العاصمة موسكو، في الدقيقة 33 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "روستوف أرينا" في مدينة روستوف على نهر الدون.

🔥 А вот как Тюкавин закатил второй в ворота «Ростова».



Динамовская молодежь – 😍😍😍 pic.twitter.com/dp3EkBb2Xk — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 23, 2021

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وأفسد فريق روستوف بهذه الهزيمة مناسبة إعلان تعيين مديره الفني فاليري كاربين، اليوم بالذات، مدربا للمنتخب الروسي أيضا، بموجب عقد يمتد حتى 31 ديسمبر 2021.

المصدر: RT