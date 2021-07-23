تعيين كاربين مدربا جديدا للمنتخب الروسي

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين فاليري كاربين مدربا جديدا للمنتخب الوطني، خلفا لمواطنه المقال ستانيسلاف تشيرشيسوف، بعد الخروج المبكر من "يورو 2020".

وسيتولى فاليري كاربين، البالغ من العمر 52 عاما، مهمة تدريب منتخب بلاده بموجب عقد يستمر حتى 31 ديسمبر 2021، مع إمكانية التمديد.

كما سيستمر كاربين في منصبه الحالي كمدير فني لفريق روستوف المشارك في الدوري الروسي الممتاز.

وسيخوض منتخب روسيا أول مباراة له تحت قيادة المدرب الجديد كاربين، أمام ضيفه الكرواتي، في الأول من سبتمبر المقبل، وذلك ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، وبعدها سيواجه مضيفه القبرصي يوم 4 من الشهر ذاته، على أن يستضيف منتخب مالطا يوم 7 سبتمبر 2021.

ويتقاسم منتخب روسيا صدارة المجموعة الثامنة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022"، مع نظيره الكرواتي برصيد 6 نقاط لكل منهما، بفارق نقطة واحدة أمام منتخب سلوفاكيا، ويحتل منتخب قبرص المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويليه منتخب سلوفينيا برصيد ثلاث نقاط، ومن ثم مالطا في المركز السادس، الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويعتبر فاليري كاربين أحد أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ منتخب روسيا، وبدأ مسيرته التدريبية عام 2009 في سبارتاك موسكو، وحصل معه على المركز الثاني مرتين (2009، و2012)، كما أشرف على مهمة تدريب فريق مايوركا الإسباني، وتوربيدو من مدينة أرفامير الروسية، ومنذ عام 2017 تولى تدريب فريق روستوف.

المصدر: "sport-express.ru"