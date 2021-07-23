الأسطورة غيغز ينفي مزاعم ركل صديقته السابقة وطردها عارية من غرفة فندق

صرح نجم مانشستر يونايتد السابق، الويلزي رايان غيغز، أمام المحكمة خلال جلسة استماع اليوم الجمعة، بأنه غير مذنب فيما يتعلق بمزاعم طرد صديقته السابقة عارية من غرفة بأحد الفنادق.

وواجه رايان غيغز (47 عاما) اتهامات بالتسبب في أضرار جسدية بسيدة في الثلاثينات من العمر وأخرى في العشرينات، والسلوك القهري، خلال الفترة بين العامين (2017 و2020).

وحضر الويلزي جلسة الاستماع التي استمرت 33 دقيقة في محكمة مانشستر كراون اليوم، والتي كان ملزما بحضورها، للاستماع للادعاء بالتفصيل في تهمة السلوك القهري والتسبب في أضرار جسدية لصديقته السابقة كيت جريفل وشقيقتها الصغرى إيما عمدا.

واعتقل غيغز لأول مرة في القضية وأفرج عنه بكفالة في نوفمبر الماضي، وقال إنه يريد تبرئة اسمه.

وأبلغ المدعي العام تيم إيفانز المحكمة بأن غيغز هدد بإرسال رسائل إلكترونية إلى أصدقاء كيت جريفل ومديريها في العمل حول علاقتهما الجنسية.

كما ألقى متعلقاتها من منزله عندما سألته عن علاقته بسيدات أخريات.

وواصل المدعي العام، أنه في فندق بلندن، يزعم أن غيغز ركلها في ظهرها وألقى بها خارج غرفة النوم عارية ثم "ألقى حقيبتها عليها عندما اتهمته بخيانتها مع نساء أخريات".

وأطلق سراح غيغز بكفالة مشروطة.

وبعد أن حاولت إنهاء علاقتهما، زُعم أن غيغز كان يحضر دون سابق إنذار ودون دعوة إلى منزلها ومكان عملها وصالة الألعاب الرياضية التي تتمرن فيها. كما يُزعم أنه أرسل رسائل غير مرغوب فيها وأجرى مكالمات غير مرغوب فيها معها وإلى أصدقائها.

كان غيغز نفى في السابق جميع المزاعم وقال إنه "يتطلع إلى تبرئة اسمه".

يذكر أن رايان غيغز خاض 963 مباراة خلال 23 عاما مع مانشستر يونايتد كلاعب وهو رقم قياسي للنادي، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة بقميص "الشياطين الحمر" إضافة إلى لقبين لدوري أبطال أوروبا.

وخاض الويلزي 64 مباراة مع منتخب بلاده بين عامي (1991 و2007) وتولى تدريب المنتخب الوطني في 2018.

المصدر: وكالات