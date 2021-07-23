لافروف يدعم حملة لدعم الرياضيين الروس في أولمبياد طوكيو

أبدى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعمه لحملة "WeWillRocYou"، التي اكتسب شعبية واسعة في الشبكات الاجتماعية، وتهدف إلى دعم الرياضيين الروس في أولمبياد طوكيو 2020.

وأطلق بعض المشاهير الروس، بينهم المذيعة التلفزيونية، تينا كانديلاكي، هاشتاغ "WeWillRocYou" على منصات التواصل الاجتماعي، في حملة لدعم الرياضيين الروس الذين أجبروا على المشاركة في أولمبياد طوكيو تحت العلم الأولمبي بدل علم بلدهم، نتيجة العقوبات عليهم، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في الـ17 من ديسمبر الماضي، بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الوطنيين الروسيين لمدة عامين.

و"ROC" هو اختصار للاسم الإنجليزي للجنة الأولمبية الروسية.

وعلق لافروف عن الحملة قائلا: "لدينا الآن فريق ROC اللجنة الأولمبية الروسية. لقد رأيت بالفعل هتافات بارعة مأخوذة من الأغنية الأمريكية الشهيرة We Will Rock You، وتعني هذه العبارة سنهزمك (أو سنكتسحك).. إذا تمت الموافقة على مثل هذا الاختصار بالنسبة لنا، فهذا يعني أن هذه الرمزية تلزم بشكل إضافي الجميع (الرياضيين الروس) بمحاولة تحقيق الانتصار".

يذكر أن منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، افتتحت بشكل رسمي اليوم الجمعة، وتستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل.

المصدر: life.ru