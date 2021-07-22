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سوتشي يهزم كيشلا الأذربيجاني في تصفيات الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

سوتشي يهزم كيشلا الأذربيجاني في تصفيات الدوري الأوروبي (فيديو)
Sputnik
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استهل فريق سوتشي الروسي مشواره لأول مرة في تاريخه في الدوري الأوروبي، بالفوز على ضيفه كيشلا الأذربيجاني (3-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني.

ووقع على ثلاثية الفريق الروسي كل من، المدافع البرازيلي رودريغاو، ولاعب خط الوسط الإكوادوري كريستيان نوبوا، والمهاجم مكسيم بارسوف، في الدقائق (10، 67 من ركلة جزاء، و81) على الترتيب.

ووضع فريق سوتشي، الذي يشارك لأول مرة على الساحة الأوروبية، قدما له في الدور الثالث الحاسم المؤهل إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

المصدر: RT 

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