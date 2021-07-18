الإيطالي بيريتيني ينضم إلى المنسحبين من منافسات التنس بأولمبياد طوكيو

انضم الإيطالي ماتيو بيريتيني إلى قائمة المنسحبين من منافسات التنس في أولمبياد طوكيو الذي ينطلق الجمعة المقبل، وذلك بسبب إصابة عضلية حسب ما أعلنت الأحد اللجنة الأولمبية الإيطالية.

وتعرض المصنف ثامنا عالميا لهذه الإصابة في بطولة ويمبلدون الأسبوع الماضي حين أصبح أول إيطالي يصل إلى النهائي في ملاعب عموم إنجلترا قبل أن تنتهي مغامرته على يد الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا.

وقالت اللجنة الأولمبية الإيطالية إن بيريتيني اضطر "إلى الانسحاب من الألعاب الأولمبية بسبب الآثار اللاحقة لإصابة في العضلات".

وكان اللاعب البالغ 25 عاما يقود فريقا إيطاليا مكونا من فابيو فونييني ولورينزو سونيغو ولورينزو موزيتي في منافسات الرجال، وسارة إيراني وجاسمين باوليني وكاميلا جورجي في منافسات السيدات.

من جهته قال بيريتيني عبر حسابه في "إنستغرام": "أشعر بخيبة أمل كبيرة لإعلان انسحابي من دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو. خضعت أمس لفحص بالرنين المغناطيسي على إصابة الفخذ التي تعرضت لها خلال بطولة ويمبلدون وأبلغت بأنني لن أتمكن من المنافسة لمدة أسبوعين".

وأضاف النجم الإيطالي: "إن تمثيل إيطاليا هو أكبر شرف لي، لذا من المؤلم أن تفوتك دورة الألعاب الأولمبية.

أتمنى حظا سعيدا للفريق الإيطالي بأكمله في طوكيو".

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وانضم بيريتيني إلى لائحة طويلة من الغائبين عن منافسات كرة المضرب عند الرجال، على رأسهم السويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال، إضافة إلى لاعبين مثل النمساوي دومينيك تيم، الأسترالي نك كيريوس ومواطنه أليكس دي مينور، الكندي دينيس شابوفالوف، البلجيكي دافيد غوفان والنرويجي كاسبر رودي.

المصدر: أ ف ب + RT