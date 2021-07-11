دجوكوفيتش يتوج بلقب ويمبلدون ويعادل رقم الأسطورتين نادال وفيدرر (فيديو)

احتفظ النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني.

وتمكن العملاق الصربي من قلب تأخره بمجموعة إلى فوز بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-7) و(6-4) و(6-4) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في العاصمة البريطانية لندن.

🇷🇸 @DjokerNole is the first man since Rod Laver (1969) to win the first three Grand Slams of the season 🙌



🎥: @Wimbledonpic.twitter.com/53rgI05ZQN — ATP Tour (@atptour) July 11, 2021

وأحرز النجم الصربي اللقب الثالث له على التوالي "هات تريك" في الموسم الحالي من سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، والسادس في بطولة ويمبلدون، والعشرين من سلسلة "غراند سلام"، بعد وصوله النهائي الكبير الثلاثين، واللقب 61 في جميع البطولات خلال في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وعادل نوفاك دجوكوفيتش (34 عاما) بذلك الرقم القياسي للثنائي، النجم الإسباني رافائيل نادال، الذي غاب هذه عن البطولة، والمايسترو السويسري روجر فيدرر، الذي ودعها من الدور ربع النهائي.

Triple 2️⃣0️⃣



Djokovic, Federer & Nadal now share the all-time record for most Grand Slam men's singles titles 🏆#Wimbledonpic.twitter.com/DzKyJe5Ryg — ATP Tour (@atptour) July 11, 2021

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وأصبح نوفاك دجوكوفيتش قريبا من تحقيق "الغراند سلام الذهبي"، أي الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في سنة واحدة، إضافة الى الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية التي ستنطلق في العاصمة اليابانية طوكيو، يوم 23 يونيو الجاري.

المصدر: RT