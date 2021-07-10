بارتي تتوج بلقب بطلة ويمبلدون للمرة الأولى في تاريخها.. فيديو

أحرزت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميا، لقب بطلة ويمبلدون للتنس فردي السيدات، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وذلك لأول مرة في تاريخها.

وجاء تتويج بارتي على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا، التي خاضت نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها أيضا، بفوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-7) و(6-3) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت.

"A destiny fulfilled."



The most special moment for the World No.1, who secures her second Grand Slam title ✨



🎥: @Wimbledon | @ashbartypic.twitter.com/rqGRAjBkNz — wta (@WTA) July 10, 2021

Emulating Pat Cash's climb to the players' box, compatriot @AshBarty continues the tradition as #Wimbledon champion 🇦🇺 pic.twitter.com/EdQh7rryeR — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2021

وأصبحت آشلي بارتي (25 عاما)، أول أسترالية تفوز بلقب بطلة ويمبلدون للتنس لفردي السيدات، منذ 41 عاما، بعد تتويج مواطنتها إيفون جولاجونج، بلقب هذه البطولة مرتين عامي (1971، و1980).

For the childhood dream 🏆



50 years since Evonne Goolagong's maiden title on Centre Court, World No.1 🇦🇺 @ashbarty clinches her first #Wimbledon championship with a 6-3, 6-7(4), 6-3 win over Pliskova! pic.twitter.com/j5WHRlr2TT — wta (@WTA) July 10, 2021

وخاضت آشلي بارتي وكارولينا بليشكوفا لأول مرة نهائي ويمبلدون، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1977 التي تصعد فيها لاعبتان لأول مرة للعب على اللقب في البطولة.

المصدر: وكالات