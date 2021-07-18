انسحاب روسيا من مسابقة التجديف الرباعي للرجال في أولمبياد طوكيو

أعلن الاتحاد الروسي للتجديف في بيان رسمي اليوم الأحد انسحاب الفريق الروسي من مسابقة التجديف الرباعي للرجال ضمن أولمبياد طوكيو المقرر الأسبوع المقبل.

وقال الاتحاد الروسي في بيانه أنه يحقق في سقوط اثنين من فريقه الرباعي للرجال، الذي كان يضع اللمسات الاستعدادية الأخيرة للمشاركة في الأولمبياد، في اختبار المنشطات.

وأضاف البيان، أنه نظرا لعدم ارتقاء مهارات البديلين المحتملين لمعايير الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى الضغوط النفسية والعاطفية نتيجة قرب الأولمبياد، قرر الاتحاد اتخاذ قرار صعب بسحب مشاركة الفريق الرباعي.

World Rowing has received the decision of the Russian Rowing Federation to withdraw the Men’s Quadruple Sculls from the Olympic regatta. The IOC confirmed that this place can now be attributed to the next placing M4x at the FOQR. Full story 👇 #rowinghttps://t.co/unX5fKvYul — World Rowing (@WorldRowing) July 18, 2021

من جانبه، أعلن الاتحاد الدولي للتجديف أنه تسلم اعتذار نظيره الروسي عن مشاركة الفريق الرباعي، وأرسل دعوة لفريق ليتوانيا للمشاركة بدلا من روسيا بصفته صاحب المركز التالي في سباق التأهل، وينتظر الرد.

ومن المقرر أن تستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي المؤجل من العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل.

المصدر: rsport.ria.ru