 
مباشر

عشب صناعي وأشكال كروية.. أول كنيسة تفتح أبوابها على شرف مارادونا في المكسيك (صور)

الرياضة

عشب صناعي وأشكال كروية.. أول كنيسة تفتح أبوابها على شرف مارادونا في المكسيك (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qua1

افتتحت أول كنيسة لأسطورة كرة القدم الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا في ولاية بويلا وسط المكسيك.

وعلى مدخل أول كنيسة مارادونية في المكسيك زوج من المزهريات الكبيرة تحمل كرات القدم وصورة مارادونا وهو يرتدي قبعة شارو ترحب بالمصلين.

عشب صناعي وأشكال كروية.. أول كنيسة تفتح أبوابها على شرف مارادونا في المكسيك (صور)

وأعيد إنشاء معبد كاثوليكي بصور مارادونا من طفولته إلى صور من اجتماعات مع الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو والبابا فرنسيس.

ويوجد في الكنيسة مذبح والأرض مغطاة بعشب صناعي وبه أشكال كروية، بينما يوجد على الجانبين كراسي مزينة بقمصان من فرق مختلفة على حد سواء المكسيكية والأرجنتيية والأوروبية، وكذلك المنتخبات الوطنية من جميع أنحاء العالم.

عشب صناعي وأشكال كروية.. أول كنيسة تفتح أبوابها على شرف مارادونا في المكسيك (صور)
عشب صناعي وأشكال كروية.. أول كنيسة تفتح أبوابها على شرف مارادونا في المكسيك (صور)

وتعتبر الكنيسة هي الثانية من نوعها في العالم، حيث توجد في الأرجنتين أول كنيسة في مدينة روزاريو تم إنشاؤها من قبل المعجبين بلاعب كرة القدم مارادونا عام 1998.

ويتواجد أتباع الكنيسة المارادونية في عدة دول حول العالم وهم أكثر من نصف مليون متابع.

قال أندريا هيرنانديز، لاعب كرة القدم يبلغ 22 عاما، خلال زيارته للكنيسة المارادونية المزينة بملصقات مارادونا،: "أمي وأبي، يقولان إنه جنون".

وتابع: "لكن بالنسبة لنا، نحن الذين نعشق كرة القدم، من الجيد جدا أن يحصل مارادونا على مثل هذا الاعتراف في المكسيك".

عشب صناعي وأشكال كروية.. أول كنيسة تفتح أبوابها على شرف مارادونا في المكسيك (صور)
إقرأ المزيد
ميسي يهدي لقب كوبا أمريكا لعائلته ومارادونا وبلاده
ميسي يهدي لقب كوبا أمريكا لعائلته ومارادونا وبلاده

فيما يقول مارسيلو بوكيت، الذي افتتح الكنيسة، إنها مكان "يمكننا التحدث فيه عن كرة القدم".

حقق مارادونا، الذي توفي في نوفمبر 2020 بعد فترة وجيزة من الاحتفال بعيد ميلاده الستين، مجد كرة القدم بفوزه بكأس العالم 1986 في المكسيك، والتي توجته كأحد أفضل اللاعبين على الإطلاق.

المصدر: euronews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا