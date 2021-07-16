عشب صناعي وأشكال كروية.. أول كنيسة تفتح أبوابها على شرف مارادونا في المكسيك (صور)

افتتحت أول كنيسة لأسطورة كرة القدم الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا في ولاية بويلا وسط المكسيك.

وعلى مدخل أول كنيسة مارادونية في المكسيك زوج من المزهريات الكبيرة تحمل كرات القدم وصورة مارادونا وهو يرتدي قبعة شارو ترحب بالمصلين.

وأعيد إنشاء معبد كاثوليكي بصور مارادونا من طفولته إلى صور من اجتماعات مع الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو والبابا فرنسيس.

ويوجد في الكنيسة مذبح والأرض مغطاة بعشب صناعي وبه أشكال كروية، بينما يوجد على الجانبين كراسي مزينة بقمصان من فرق مختلفة على حد سواء المكسيكية والأرجنتيية والأوروبية، وكذلك المنتخبات الوطنية من جميع أنحاء العالم.

وتعتبر الكنيسة هي الثانية من نوعها في العالم، حيث توجد في الأرجنتين أول كنيسة في مدينة روزاريو تم إنشاؤها من قبل المعجبين بلاعب كرة القدم مارادونا عام 1998.

ويتواجد أتباع الكنيسة المارادونية في عدة دول حول العالم وهم أكثر من نصف مليون متابع.

قال أندريا هيرنانديز، لاعب كرة القدم يبلغ 22 عاما، خلال زيارته للكنيسة المارادونية المزينة بملصقات مارادونا،: "أمي وأبي، يقولان إنه جنون".

وتابع: "لكن بالنسبة لنا، نحن الذين نعشق كرة القدم، من الجيد جدا أن يحصل مارادونا على مثل هذا الاعتراف في المكسيك".

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فيما يقول مارسيلو بوكيت، الذي افتتح الكنيسة، إنها مكان "يمكننا التحدث فيه عن كرة القدم".

حقق مارادونا، الذي توفي في نوفمبر 2020 بعد فترة وجيزة من الاحتفال بعيد ميلاده الستين، مجد كرة القدم بفوزه بكأس العالم 1986 في المكسيك، والتي توجته كأحد أفضل اللاعبين على الإطلاق.

المصدر: euronews