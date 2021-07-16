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شاهد.. "أجمل هدف في أمم أوروبا" عابر للقارات بالنسخة الغينية

الرياضة

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نجح اللاعب جيمس بيسو في خطف الأضواء بتسجيله أحد أجمل أهداف الموسم في الدوري الغاني لكرة القدم، في المباراة التي جمعت فريقه المينا شاركز وضيفه ليغون سيتي، الأحد الماضي.

وجاء هدف لاعب الوسط المينا في وقت قاتل (90+2) من المبارة قبل الأخيرة من نهاية الموسم، عندما استلم كرة عالية وراوغ في منتصف الملعب (نحو 60 مترا)، قبل أن يسدد كرة صاروخية تخطت حارس مرمى ليغون لتهز شباكه من خلفه.

ونشر أحد الصحفيين الغانيين، على صفحته عبر موقع "تويتر"، فيديو الهدف، مشيرا إلى أنه من المحتمل فوزه بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2021.

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وتداول الفيديو عدد من الحسابات الرياضية ووسائل الإعلام العالمية، وتفاعل معه عدد كبير من المغردين، الذين أبدوا إعجابهم بالهدف الجميل ووجدوا أنه تكرار لهدف المهاجم التشيكي باتريك تشيك من منتصف الملعب تقريبا أمام المنتخب الإسكتلندي والذي حصد جائزة أجمل هدف في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

بدوره، علق نادي المينا على هدف لاعبه "يمكن القول إن جيمس بيسو سجل أفضل هدف في الموسم من وسط الميدان".

المصدر: ghanaweb

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