شاهد.. هدف عالمي "عابر للقارات" يفوز بجائزة أجمل هدف في أمم أوروبا (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الأربعاء فوز هدف المهاجم التشيكي باتريك تشيك من منتصف الملعب تقريبا بالتصويت على جائزة أجمل هدف في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

🇨🇿🙌 After almost 800k votes, Patrik Schick's long-range stunner vs Scotland is UEFA EURO 2020 Goal of the Tournament! ⚽️💥#EUROGOTT@GazpromFootball#EURO2020pic.twitter.com/qBENMPj25b — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 14, 2021

وسجل تشيك هدفه الرائع خلال مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الإسكتلندي في الـ14 من يونيو الماضي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة للبطولة القارية.

وسدد تشيك "قذيفة" في الدقيقة الـ52 من منتصف الملعب مستغلا تقدم حارس المنتخب الإسكتلندي الذي حاول جاهدا إبعاد الكرة عن مرماه دون جدوى، حيث وجد نفسه معانقا الشباك مع الكرة.

🤯🤯🤯 ВОТ ОН! ВОТ ЭТОТ ГОЛ! Главное видео дня, хотя чего уж там, – ВСЕГО ЕВРО!



ШИКааааарно ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/vK2ZkOtX8x — Матч ТВ (@MatchTV) June 14, 2021

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، فإن هدف تشيك جاء من مسافة (49.7 ياردة)، وهي أبعد مسافة يسجل منها هدف في تاريخ بطولات أوروبا منذ 1980.

وذكر "اليويفا" عبر موقعه الرسمي أن هدف تشيك نال 800 ألف صوت تقريبا فيما جاء هدف الفرنسي بول بوغبا في مرمى سويسرا في المركز الثاني واحتل هدف الكرواتي لوكا مودريتش في شباك إسكتلندا المركز الثالث.

واختار "اليويفا" أمس الثلاثاء 10 أهداف من أصل 142 هدفا سجلت في البطولة، ليتم التصويت عليها من قبل الجماهير لاختيار الهدف الفائز بجائزة الأفضل في البطولة القارية.

الترتيب النهائي لجائزة أفضل هدف في أمم أوروبا حسب تصويت الجماهير:

1- هدف التشيكي باتريك تشيك في شباك إسكتلندا.

2- هدف الفرنسي بول بوغبا في شباك سويسرا.

3- هدف الكرواتي لوكا مودريتش في شباك إسكتلندا.

4- هدف الإيطالي لورينزو إنسيني في شباك بلجيكا.

5- هدف البلجيكي كيفين دي بروين في شباك الدنمارك.

6- هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك هنغاريا.

7- هدف الإسباني ألفارو موراتا في شباك إيطاليا.

8- هدف الدنماركي ميكيل دامسغارد في شباك إنجلترا.

9- هدف الأوكراني أندريه يارمولينكو في شباك هولندا.

10- هدف الإيطالي فيديريكو كييزا في شباك إسبانيا.

❶❹❷ goals scored at EURO 2020 ... Here's 10 of the best 🔟 🙌



⚽️ It's time to pick your Goal of the Tournament! 👇@gazpromfootball#EUROGOTT — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021

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يذكر أن المنتخب الإيطالي توج بكأس الأمم الأوروبية بعد فوزه على نظيره الإنجليزي في معقله على أرضية ملعب "ويمبلي" في لندن بركلات الترجيح 3-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليرفع كأس البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1968.

وأقيمت نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" التي تم تأجيلها عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: uefa.com