إنتر ميلان يعلن إصابة لاعبه بفيروس كورونا

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم الخميس إصابة لاعبه النمساوي فالنتينو لازارو البالغ 25 عاما بفيروس كورونا المستجد.

وأكد إنتر في بيانه أن لازارو دخل في العزل الصحي كإجراء احترازي، بعد ظهور نتيجته إيجابية ضعيفة لفحص الكشف عن كورونا قبل تدريبات اليوم، وسيكرر الاختبارات خلال الأيام القليلة المقبلة.

📑 | بيان من النادي



فالنتينو لازارو في حالة مستقرة بعد تشخصيه بكوفيد-19 👇https://t.co/sSpUCVNtFY — إنتر 🏆🇮🇹 (@Inter_ar) July 15, 2021

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يذكر أن لازارو انتقل إلى إنتر ميلان قادما من هيرتا برلين في صيف 2019 مقابل 22.5 مليون يورو، وكان معارا الموسم الماضي إلى بوروسيا مونشغلادباخ الألماني.

المصدر: inter.it