إيطاليا تفكر في استضافة بطولة أمم أوروبا 2028 أو كأس العالم 2030

قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس إن بلاده تدرس التقدم بعرض لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2028 أو كأس العالم 2030، لكن ينبغي تطوير ملاعبها من أجل الفوز بالاستضافة.

وفازت إيطاليا على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2020 يوم الأحد الماضي في استاد ويمبلي الشهير في لندن لتحصد لقبها القاري الثاني. وقد تتنافس الدولتان على استضافة كأس العالم، التي تقام كل أربعة أعوام، حيث يدعم بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا خطط استضافة بريطانيا وأيرلندا نهائيات كأس العالم 2030.

Gravina: "Il trionfo azzurro dà impulso al Paese". E lancia la candidatura per Euro 2028 https://t.co/T4a86Bbu7y — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) July 15, 2021

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وقال غابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي في مؤتمر صحفي "سنقيّم ترشيح إيطاليا لاستضافة بطولة أوروبا 2028 وكأس العالم 2030، حيث سيتم الاحتفال بمرور مئة عام على نشأة البطولة. سنحاول استضافة بطولة أوروبا في البداية، وبعدها سنفكر في كأس العالم".

ولم يتم تطوير بعض ملاعب إيطاليا منذ استضافة كأس العالم 1990، آخر بطولة كبرى تقام في البلاد.

وأضاف جرافينا "يجب أن نحسن ونطور الملاعب لأنه إذا لم نبدأ الاستثمار في البنية الأساسية فلن نتمكن أبدا من السعي لتنظيم مثل هذا الأحداث الكبيرة. يجب أن نفعل ذلك سريعا. بالنسبة لي لا يمكن أن نبدأ السعي لاستضافة أي من البطولتين ونحن نملك مثل هذه الملاعب، ولا يمكن القول إننا سنتقدم بملف الترشيح ثم نبدأ في التطوير بعد فوزنا بحق الاستضافة، هذه ليست الطريقة المناسبة".

وأبدت دول أخرى اهتمامها باستضافة كأس العالم 2030 بينها إسبانيا والبرتغال.

وأعلنت الأرجنتين وأوروغواي وتشيلي وباراغواي أنها ستتقدم بعرض رباعي لاستضافة المونديال العالمي، وكذلك بلغاريا واليونان وصربيا ورومانيا تخطط للتقدم بعرض مشترك.

وتبدأ عملية استضافة البطولة في 2022 على أن يختار الاتحاد الدولي (الفيفا) الدولة المضيفة في 2024.

المصدر: رويترز