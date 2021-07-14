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القطري المعز علي يدخل التاريخ كأول لاعب يسجل في 3 بطولات قارية مختلفة (فيديو)

الرياضة

القطري المعز علي يدخل التاريخ كأول لاعب يسجل في 3 بطولات قارية مختلفة (فيديو)
QFA/twitter
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بات الدولي القطري، المعز علي، أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 3 بطولات قارية مختلفة، بعد إحرازه هدفا في مواجهة منتخب بلاده ضد بنما، ضمن بطولة الكأس الذهبية.

وأحرز المعز علي هدفه التاريخي في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم الأربعاء وانتهى بالتعادل 3-3، ضمن المجموعة الرابعة في الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).

وكان المعز علي قد سجل سابقا في بطولة كأس آسيا 9 أهداف، وفي "كوبا أمريكا" عام 2019 هدفا ضد باراغواي (شاركت قطر ببطاقة دعوة).

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وتشارك قطر في بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الـ"كونكاكاف" ببطاقة دعوة استعدادا لاستضافتها نهائيات كأس العالم 2022.

المصدر: QFA/twitter

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