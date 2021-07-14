القطري المعز علي يدخل التاريخ كأول لاعب يسجل في 3 بطولات قارية مختلفة (فيديو)

بات الدولي القطري، المعز علي، أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 3 بطولات قارية مختلفة، بعد إحرازه هدفا في مواجهة منتخب بلاده ضد بنما، ضمن بطولة الكأس الذهبية.

وأحرز المعز علي هدفه التاريخي في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم الأربعاء وانتهى بالتعادل 3-3، ضمن المجموعة الرابعة في الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).

🇶🇦🏆 Qatar's Almoez Ali became the first player to score in the Gold Cup, Copa America and Asian Cup last night with this goal against Panama...#GoldCup21 | #QatarAtGoldCuppic.twitter.com/s5Sz8kEnEE — The Sportsman (@TheSportsman) July 14, 2021

وكان المعز علي قد سجل سابقا في بطولة كأس آسيا 9 أهداف، وفي "كوبا أمريكا" عام 2019 هدفا ضد باراغواي (شاركت قطر ببطاقة دعوة).

المعز علي أول لاعب في التاريخ يسجل في 3️⃣ بطولات قارية مُختلفة🏆👏 pic.twitter.com/QaLmGB8jiq — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) July 14, 2021

المعز علي لاعب منتخبنا الوطني 🇶🇦 الأول في تاريخ الكُرة المستديرة تسجيلاً في:

بطولة كأس آسيا✅

بطولة كوبا أمريكا✅

بطولة كأس الكونكاكاف✅@Moezali_🔥🇶🇦 pic.twitter.com/zMByLhku8m — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) July 14, 2021

⚽🇶🇦 GOAL!!!! 2-1 Almoez Ali scores and Qatar is back in the lead!



#GoldCup21 🏆 #ThisIsOurspic.twitter.com/fDnD2fsuFC — Gold Cup (@GoldCup) July 14, 2021

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وتشارك قطر في بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الـ"كونكاكاف" ببطاقة دعوة استعدادا لاستضافتها نهائيات كأس العالم 2022.

المصدر: QFA/twitter