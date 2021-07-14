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تحت الأمطار الغزيرة... قطر تتعادل مع بنما في الكأس الذهبية (فيديو)

الرياضة

تحت الأمطار الغزيرة... قطر تتعادل مع بنما في الكأس الذهبية (فيديو)
AFP BOB LEVEY
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استهل المنتخب القطري مشاركته في كأس الكونكاكاف الذهبية بتعادل مع نظيره البنمي 3-3 فجر اليوم الأربعاء في مدينة هيوستن الأمريكية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وتأخرت المباراة عن موعدها الأصلي بساعتين بسبب هطول أمطار رعدية غزيرة على أرضية ملعب "بي بي في آي".

وسجل أهداف قطر، أكرم عفيف في الدقيقة (48) والمعز علي (53) وحسن الهيدوس (63 من ركلة جزاء) فيما سجل لبنما كل من رولاندو بلاكبيرن (51 و58) وإريك ديفيس (79 من ركلة جزاء).

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ويواجه المنتخب القطري الأحد القادم غرينادا في الجولة الثانية، ثم يلتقي هندوراس الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة.

وتعتبر البطولة بمثابة خطوة جديدة في تحضيرات المنتخب القطري لمونديال 2022 الذي سيقام على أرضه، وشارك المنتخب العنابي في كوبا أمريكا في نسختها قبل الماضية، قبل الظهور في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

المصدر: "وكالات"

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