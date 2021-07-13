فيديو من تحت الماء.. جورجينا صديقة رونالدو تغوص في مياه البحر (فيديو وصور)

نشرت جورجينا رودريغيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" يوم الثلاثاء فيديو وصور أثناء قضاء العطلة الصيفية على متن يخت فاخر.

ونشرت رودريغيز فيديو أثناء غوصها في مياه البحر بجانب اليخت، بالإضافة لفيديو وصور توثق فيها غروب الشمس ولحظات رومانسية مع صديقها رونالدو.

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ولدى جورجينا ورونالدو طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوأمان إيفا وماتيو.

المصدر: georginagio/instagram