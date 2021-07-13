منع لاعبة كمال أجسام تركية من ركوب طائرة في أمريكا بسبب ملابسها "الخادشة للحياء" (فيديو وصور)

تم منع لاعبة كمال الأجسام التركية، دنيز سايبينار، البالغة 26 عاما، من ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية متجهة من تكساس إلى ميامي، بسبب ملابسها "غير اللائقة".

وحسب صحيفة "independent" البريطانية، كانت سايبينار ترتدي قميصا بني اللون وسروالا قصيرا من الجينز.

ووفقا لسايبينار، فقد قيل لها إنها يمكن أن تسبب "الإزعاج" للعائلات الموجودة على متن الطائرة، وقال لها أحد الموظفين إنها شبه "عارية".

Bodybuilder furious after being banned from American Airlines flight over shorts being too short https://t.co/OfuhBa3JHc — The Independent (@Independent) July 13, 2021

وبعدما علقت في مطار دالاس/ فورت وورث الدولي، توجهت سايبينار إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة محنتها مع مليون متابع لها في "إنستغرام" وقالت بغضب وهي تبكي: "لن تصدقوا أبدا ما حدث لي في مطار تكساس".

وأضافت: "لم أكن عارية، أحب ارتداء الملابس الأنثوية التي تكشف عن أنوثتي، لكنني لا أرتدي أبدا بطريقة تسيء إلى أي شخص. أنا ناضجة ومتحضرة بما يكفي لأعرف ما يمكنني ارتدائه وما لا يمكنني ارتدائه. لا أستحق أن أعامل مثل أسوأ شخص في العالم لارتدائه شورت جينز".

وتابعت: "أشعر بالإهانة. لم يسمحوا لي بالصعود إلى الطائرة لأنني كنت أرتدي سروالا قصيرا في الولايات المتحدة!!".

ومن جهتها، أصدرت شركة الطيران بيانا جاء فيه: "في 8 تموز، رفضت شركة أمريكان إيرلاينز صعود مسافرة من دالاس فورت وورث إلى ميامي. كما هو مذكور في شروط النقل، يجب على جميع المسافرين ارتداء ملابس مناسبة ولا يسمح بارتداء الملابس المسيئة على متن رحلاتنا".

وسايبينار، هي أول امرأة تركية تدخل تصنيف IFBB (الاتحاد الدولي لبناء الأجسام).

المصدر: independent.co.uk