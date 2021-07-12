شاهد.. احتفالات لاعبي إيطاليا بلقب "يورو 2020"

شهد ملعب "ويمبلي" الشهير في العاصمة البريطانية لندن، يوم الأحد، احتفالات عارمة للاعبي منتخب إيطاليا، بعد فوزهم بلقب بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، على حساب إنجلترا.

ورفع المدافع المخضرم جورجيو كيليني قائد منتخب إيطاليا، كأس أمم أوروبا "يورو 2020" وذهب بها إلى زملائه، لتنطلق احتفالات عارمة بلقب طال انتظاره 53 عاما، منذ فوزه منتخب "الأتزوري" باللقب الأول عام 1968، وخسارته في مباراتين نهائيتين عامي (2000 و2012).

🎆 31 days, 51 games, 142 goals, 1 winner & countless memories. EURO 2020 🥰#EURO2020pic.twitter.com/VaBIHHwioE — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 12, 2021

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المصدر: "twitter/EURO2020"