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شاهد.. احتفالات لاعبي إيطاليا بلقب "يورو 2020"

الرياضة

شاهد.. احتفالات لاعبي إيطاليا بلقب
twitter/EURO2020
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شهد ملعب "ويمبلي" الشهير في العاصمة البريطانية لندن، يوم الأحد، احتفالات عارمة للاعبي منتخب إيطاليا، بعد فوزهم بلقب بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، على حساب إنجلترا.

ورفع المدافع المخضرم جورجيو كيليني قائد منتخب إيطاليا، كأس أمم أوروبا "يورو 2020" وذهب بها إلى زملائه، لتنطلق احتفالات عارمة بلقب طال انتظاره 53 عاما، منذ فوزه منتخب "الأتزوري" باللقب الأول عام 1968، وخسارته في مباراتين نهائيتين عامي (2000 و2012).

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المصدر: "twitter/EURO2020"

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