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شاهد.. هدف "عابر للقارات" بقدم الأهلاوي أفشة

الرياضة

شاهد.. هدف
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قلب نادي الأهلي تأخره بهدف إلى فوز ساحق على مضيفه مصر المقاصة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، المؤجلة من الجولة 18 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المدافع أحمد مودي التسجيل لأصحاب الأرض بهدف سجله في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.

ورد المهاجم الأهلاوي محمد الشريف بهدفين متتاليين في الدقيقتين (39 و63)، وعزز الأهلي تقدمه بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع محمد الدسوقي، في الدقيقة 75 خطأ في مرماه.

ومن ثم اختتم اللاعب محمد مجدي أفشة رباعية "المارد الأحمر"، بتسديدة رائعة "عابرة للقارات" من منتصف الملعب تقريبا، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد الجيش بالسويس.

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ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 51 نقطة، من 23 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، مقلصا الفارق إلى 10 نقاط بينه وبينه المتصدر الزمالك، الذي لعب 27 مباراة.

بينما يشغل مصر المقاصة المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

المصدر: وكالات 

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