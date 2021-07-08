 
مباشر
عاجل
شكري: المسار الذي يقوده الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة وصل إلى طريق مسدود

شاهد.. هدف صلاح محسن في مرمى المقاولون العرب بعد اللجوء لـ"VAR"

الرياضة

شاهد.. هدف صلاح محسن في مرمى المقاولون العرب بعد اللجوء لـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qsgf

خرج نادي الأهلي بفوز مثير من ملعب مضيفه المقاولون العرب (2-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، المؤجل من الجولة 26 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم صلاح محسن الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 77، بتسديدة قوية اصطدمت بأسفل العارضة قبل أن تتهادى خلف خط المرمى، واحتسبه الحكم محمود البنا بعد اللجوء لتقنية الفيديو "VAR".

وأضاف المهاجم محمد شريف الهدف الثاني "للمارد الأحمر" عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على "استاد بتروسبورت" في القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 48 نقطة، من 22 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، مقلصا الفارق إلى 12 نقطة بينه وبينه المتصدر الزمالك، الذي لعب 27 مباراة.

بينما يشغل المقاولون العرب المركز الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 29 نقطة.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا