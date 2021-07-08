شاهد.. هدف صلاح محسن في مرمى المقاولون العرب بعد اللجوء لـ"VAR"

خرج نادي الأهلي بفوز مثير من ملعب مضيفه المقاولون العرب (2-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، المؤجل من الجولة 26 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم صلاح محسن الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 77، بتسديدة قوية اصطدمت بأسفل العارضة قبل أن تتهادى خلف خط المرمى، واحتسبه الحكم محمود البنا بعد اللجوء لتقنية الفيديو "VAR".

لقطة هدف صلاح محسن والتأكد من عبور الكرة لخط المرمى بكامل محتواها بعد العودة لتقنية الفيديو ⚽️✅ pic.twitter.com/kTRTekQdvs — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) July 8, 2021

وأضاف المهاجم محمد شريف الهدف الثاني "للمارد الأحمر" عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على "استاد بتروسبورت" في القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 48 نقطة، من 22 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، مقلصا الفارق إلى 12 نقطة بينه وبينه المتصدر الزمالك، الذي لعب 27 مباراة.

بينما يشغل المقاولون العرب المركز الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 29 نقطة.

المصدر: وكالات