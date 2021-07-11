شاهد كيف احتفل لاعب الأرجنتين بميسي بعد حصدهم لقب كوبا أمريكا

غمرت السعادة لاعبي منتخب الأرجنتين وبالأخص قائدهم ليونيل ميسي، عقب تتويج الفريق بطلا لكوبا أمريكا 2021، فجر اليوم الأحد، على حساب البرازيل.

وبفضل هدف أنخيل دي ماريا منتصف الشوط الأول، تغلبت الأرجنتين على البرازيل 1-0، لتحرز لقبها الأول في البطولة القارية في أمريكا الجنوبية منذ 1993.

ورغم ظهوره بمستوى باهت في المباراة النهائية، إلا أن السعادة ارتسمت على وجه ميسي عقب إطلاق صافرة النهاية، بتتويجه بلقبه الدولي الأول مع المنتخب الأرجنتيني.

واحتفل لاعبو المنتخب الأرجنتيني بميسي قبل الصعود لمنصات التتويج، حيث كانت البداية بالركض تجاهه بمجرد نهاية المباراة، احتفالا معه بالانتصار.

#CopaAmérica 🏆



¡EL MOMENTO TAN ESPERADO! Pitazo final y así lo gritó Lionel Messi 🔟🇦🇷🤩



🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/BacbLCghFU — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

ولم يكتف نجوم الأرجنتين بذلك، بل حملوا قائدهم على الأعناق وقاموا برفعه عاليا، لتهنئته على اللقب الذي طال انتظاره منذ بداية مسيرته الدولية.

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وكان ميسي يخوض النهائي الرابع في كوبا أمريكا، بعد أن خسر المباراة النهائية في أعوام 2007 أمام البرازيل بثلاثية، و2015 و2016 ضد تشيلي مرتين بركلات الترجيح.

كما خسر ميسي نهائي مونديال 2014 في البرازيل أمام ألمانيا 0-1 بعد التمديد.

وفي مسيرته الطويلة مع "ألبي سيليستي"، كان ميسي قد توج بلقبين غير كبيرين، في بطولة العالم تحت 20 سنة عام 2005، وذهبية أولمبياد بكين 2008.

المصدر: وكالات