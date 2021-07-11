شاهد.. رد فعل ميسي بعد تتويج الأرجنتين بكوبا أمريكا

لم يتمالك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه، وانهمرت دموعه فور إطلاق الحكم صافرته معلنا عن فوز الأرجنتين على البرازيل 1-0 في نهائي كوبا أمريكا، فجر اليوم ألأحد.

وعند سماعه صافرة النهاية وتأكد تتويجه بلقبه الأول مع منتخب بلاده، ظهر ميسي وهو يجلس على ركبتيه ودموع الفرح تنهمر من عينيه، قبل أن ينضم إليه باقي لاعبي المنتخب الأرجنتيني لاحتضانه والاحتفال معه باللقب الغالي.

#CopaAmérica 🏆



¡EL MOMENTO TAN ESPERADO! Pitazo final y así lo gritó Lionel Messi 🔟🇦🇷🤩



🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/BacbLCghFU — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

وبفضل هدف أنخيل دي ماريا منتصف الشوط الأول، أحرزت الأرجنتين لقبها الأول في البطولة القارية في أمريكا الجنوبية منذ 1993.

Winning Moments for Argentina 🇦🇷

#CopaAmerica



After 28 years of long wait Messi, Di Maria did it for Argentina.



Winning Moments for 🇦🇷

Feeling sad 😔 for Neymar🇧🇷 but Messi experience that in his last 4 major finals for Argentina 🇦🇷.



Like if Lionel Messi is your Goat💙 pic.twitter.com/ayA8Fqi3Ip — Vipul Deswal (@deswal_vipul) July 11, 2021

وخرج ميسي (34 عاما) فائزا من المواجهة التي جمعته مع المهاجم البرازيلي نيمار، بعد مشوار لافت في بطولة أحرز فيها "البرغوث" أيضا لقبي أفضل لاعب وأفضل هداف بالتساوي مع الكولومبي لويس دياس (4 أهداف).

وفرض ميسي نفسه نجما للبطولة مع أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

وكان ميسي يخوض النهائي الرابع في كوبا أمريكا، بعد أن خسر في أعوام 2007 أمام البرازيل بثلاثية، و2015 و2016 ضد تشيلي مرتين بركلات الترجيح.

كما خسر ميسي نهائي مونديال 2014 في البرازيل أمام ألمانيا 0-1 بعد التمديد.

وفي مسيرته الطويلة مع "ألبي سيليستي"، كان قد توج بلقبين غير كبيرين، في بطولة العالم تحت 20 سنة عام 2005، وذهبية أولمبياد بكين 2008.

المصدر: وكالات