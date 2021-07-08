كين يشدد الخناق على رونالدو في ترتيب هدافي "يورو 2020"

أشعل النجم الإنجليزي، هاري كين، الصراع على لقب هدافي كأس أمم أوروبا لكرة القدم، الذي يتصدره النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رغم خروجه مبكرا من "يورو 2020" مع منتخب بلاده.

ولا يزال رونالدو يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف أحرزها في ثلاث مباريات خلال (360 دقيقة) ضمن مجموعة "الموت" السادسة، في مرمى كل من هنغاريا وألمانيا وفرنسا، قبل أن يخرج مع منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي على يد نظيره البلجيكي، إثر خسارته أمامه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعتهما يوم الأحد 27 يونيو الماضي، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية الإسبانية.

كما أحرز المهاجم التشيكي، باتريك شيك، 5 أهداف أيضا خلال (404 دقائق)، قبل خروج منتخب بلاده على يد نظيره الدنماركي في الدور ربع النهائي، إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أكد عبر موقعه الرسمي، استمرار "صاروخ ماديرا" التربع على صدارة هدافي "يورو 2020" حتى الآن، مبررا ذلك، بأن النجم البرتغالي صنع هدفا إلى جانب تسجيله أهدافه الخمسة، في حين اكتفى شيك بتسجيل 5 أهداف فقط من دون صناعة أي هدف.

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ويعتبر النجم الإنجليزي هاري كين أبرز المنافسين على انتزاع لقب هداف بطولة اليورو من رونالدو، وذلك بعد أن قاد منتخب "الأسود الثلاثة" إلى المباراة النهائية للبطولة على حساب نظيره الدنماركي، بفوزه عليه (2-1) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

وأحرز كين هدف الفوز الثاني لبلاده في مرمى الدنمارك، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في النسخة الحالية لبطولة "يورو 2020"، ولديه الفرصة في رفع رصيده في المباراة النهائية ضد منتخب إيطاليا، يوم الأحد المقبل، على ملعب "ويمبلي".

وأصبح هاري كين، وفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، أفضل هداف للمنتخب الانجليزي في البطولات الكبرى "كأس العالم وكأس أمم أوروبا" على مر العصور، بالتساوي مع الأسطورة غاري لينيكر، برصيد 10 أهداف لكل منهما.

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وفيما يلي ترتيب أفضل هدافي "يورو 2020" قبل المباراة النهائية للبطولة:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو – برصيد 5 أهداف

2- التشيكي باتريك شيك – برصيد 5 أهداف

3- الفرنسي كريم بنزيما – برصيد 4 أهداف

4- السويدي إيميل فورسبرغ – برصيد 4 أهداف

5- البلجيكي روميلو لوكاكو – برصيد 4 أهداف

6- الهولندي جورجينيو فينالدوم – برصيد 4 أهداف

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7- الإنجليزي هاري كين – برصيد 4 أهداف

8- السويسري شيردان شاكيري – برصيد 3 أهداف

9- الإنجليزي رحيم سترلينغ – برصيد 3 أهداف

10- الدنماركي كاسبر دولبيرغ – برصيد 3 أهداف

11- البولندي روبرت ليفاندوفسكي – برصيد 3 أهداف

12- الإسباني ألفارو موراتا – برصيد 3 أهداف

13- السويسري هاريس سيفيروفيتش – برصيد 3 أهداف.

المصدر: RT