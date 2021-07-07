برأي الكثير من النقاد.. هدف إنجلترا التاريخي مشكوك في صحته لسببين! (فيديو)

أثار قرار الحكم الهولندي داني ماكيلي احتساب ركلة جزاء منتخب إنجلترا ضد نظيره الدنماركي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أوروبا، الكثير من الجدل.

واحتسب حكم الساحة الهولندي داني ماكيلي ركلة جزاء مشكوك في صحتها لمنتخب إنجلترا، في نهاية الشوط الإضافي الأول، بعد احتكاك بسيط بين اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينغ مع أحد المدافعين الدنماركيين، واحتج لاعبو منتخب الدنمارك، وطلبوا منه العودة إلى تقنية الإعادة بالفيديو "VAR"، لكنه لم يذهب لمشاهدة الإعادة بنفسه، بل اكتفى بالتشاور مع الحكام القائمين على التقنية الذي وافقوه الرأي.

وأثار قرار الحم الهولندي الكثير من الجدل لسببين، الأول: عدم وجود احتكاك يستوجب احتساب ركلة جزاء، برأي الكثير من المعلقين والنقاد، والسبب الثاني هو وجود كرة أخرى بالقرب من منطقة جزاء منتخب الدنمارك ومكان وقوع رحيم سترلينغ.

كانت هنالك كرتين في الملعب عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لستيرلينغ pic.twitter.com/lLgU7ZOH5j — علي الكعبي (@ALkaabiRM) July 7, 2021

وانبرى قائد المنتخب الإنجليزي المهاجم هاري كين لتنفيذ ركلة الجزاء، وتصدى حارس المرمى الدنماركي كاسبر شمايكل لكرته، لكن النجم الإنجليزي نجح في متابعتها في الشباك، مقتنصا هدف الفوز لـ"الأسود الثلاثة".

وسجل هاري كين هدفه الرابع في النسخة الحالية لبطولة "يورو 2020"، ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن هداف فريق توتنهام والدوري الإنجدليزي الممتاز، أصبح هداف المنتخب الانجليزي في البطولات الكبرى "كاس العالم وكأس أمم أوروبا" على مر العصور، بالتساوي مع الأسطورة غاري لينيكر، برصيد 10 أهداف لكل منهما.

إقرأ المزيد

وتأهل المنتخب الإنجليزي لأول مرة في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وضرب موعدا فيه يوم الأحد المقبل، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن، مع نظيره الإيطالي، الذي تغلب بدوره على نظيره الإسباني، بركلات الترجيح (4-2) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، في لندن.

المصدر: RT