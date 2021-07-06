شاهد.. إسبانيا ترد التحية لإيطاليا في "يورو 2020"

رد المنتخب الإسباني بهدف التعادل على نظيره الإيطالي (1-1) في المباراة الجارية بينهما في هذه الأثناء، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل الإيطالي فيدريكو كييزا لاعب فريق يوفنتوس هدف التقدم لمنتخب بلاده "الأتزوري" في الدقيقة 60، بتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة.

إيطاليا 1 × 0 إسبانيا | هدف كييزا pic.twitter.com/Ibql8kobmR — ‏Dead alive (@4Fatalsilence4) July 6, 2021

ورد الإسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بهدف التعادل "للماتادور" بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء المقامعلى ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

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المصدر: RT