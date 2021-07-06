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شاهد.. إسبانيا ترد التحية لإيطاليا في "يورو 2020"

الرياضة

شاهد.. إسبانيا ترد التحية لإيطاليا في
Reuters /Justin Tallis
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رد المنتخب الإسباني بهدف التعادل على نظيره الإيطالي (1-1) في المباراة الجارية بينهما في هذه الأثناء، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل الإيطالي فيدريكو كييزا لاعب فريق يوفنتوس هدف التقدم لمنتخب بلاده "الأتزوري" في الدقيقة 60، بتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة.

ورد الإسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بهدف التعادل "للماتادور" بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء المقامعلى ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

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التشكيلة الأساسية لمباراة على "صفيح ساخن" بين إيطاليا وإسبانيا في "يورو 2020"

المصدر: RT 

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