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الإيطالي فيديريكو كييزا يحطم رقم والده بعد 25 سنة.. فيديو

الرياضة

الإيطالي فيديريكو كييزا يحطم رقم والده بعد 25 سنة.. فيديو
Reuters /Laurence Griffiths
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تفوق الإيطالي فيديريكو كييزا على والده إينزو لاعب منتخب "الآتزوري" السابق في بطولات كأس أمم أوروبا، بتسجيله هدفين في النسخة الحالية للمسابقة القارية.

ودخل فيديريكو كييزا التاريخ مرتين، الأولى عندما أحرز هدف منتخب إيطاليا الأول في مرمى نظيره النمساي (2-1) يوم السبت الماضي، في الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2020"، ليصبح أول لاعب يسجل هدفا بعد والده في تاريخ نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا.

وكان إينزو كييزا والد فيديريكو قد سجل هدفا للمنتخب الإيطالي في شباك نظيره التشيكي في بطولة كأس أمم أوروبا عام 1996 التي أُقيمت على الأراضي الإنجليزية آنذاك، ليأتي فيديريكو صاحب الـ23، بعد 25 سنة، ويعيد أمجاد والده بهدف مذهل في شباك منتخب النمسا.

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ودخل فيديريكو كييزا نجم نادي يوفنتوس، التاريخ مرة ثانية، بعد أن حطم اليوم رقم والده، بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له في نهائيات كأس أمم أوروبا، بإحرازه هدف التقدم لمنتخب بلاده في مرمى إسبانيا، يوم الثلاثاء، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، وذلك في الدور قبل النهائي للنسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

المصدر: وكالات 

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