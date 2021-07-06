التشكيلة الأساسية لمباراة على "صفيح ساخن" بين إيطاليا وإسبانيا في "يورو 2020"

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء صوب ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين منتخبي إيطاليا وإسبانيا، ضمن الدور قبل النهائي لكأس أمم أوروبا.

🇮🇹 Italy vs Spain 🇪🇸



Who will be the first team to book their place in the final of #EURO2020? 🤔@bookingcom#EUROfixtures — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021

وسيبدأ الإيطالي، روبيرتو مانشيني (56 عاما)، المدير الفني لمنتخب "الآتزوري"، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره "الماتادور" الإسباني، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش:

ينما اختار المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي (51 عاما) التشكيلة الأساسية التالية، لخوض مباراته المصيرية ضد نظيره "الآتزوري" الإيطالي:

🚨 OFICIAL | ¡¡TENEMOS LA ALINEACIÓN INICIAL PARA LAS SEMIS!!



👥 Estos son los once jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para este derbi mediterráneo por un billete en la final de la #EURO2020.



👏🏻 ¿ESTÁIS LISTOS, AFICIÓN? ¡¡VAMOOOOOS!!



🆚 #ITA - #ESP#SomosEspañapic.twitter.com/Oi4dyDPdvv — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 6, 2021

وسيكون المتأهل من هذه المباراة إلى نهائي لـ"يورو 2020"، يوم الأحد المقبل، في ملعب "ويمبلي" أيضا، على موعد مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي إنجلترا والدنمارك، يوم غد الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: RT