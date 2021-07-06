 
مباشر
عاجل
الولايات المتحدة: ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر

التشكيلة الأساسية لمباراة على "صفيح ساخن" بين إيطاليا وإسبانيا في "يورو 2020"

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمباراة على
twitter/azzurri
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qru9

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء صوب ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين منتخبي إيطاليا وإسبانيا، ضمن الدور قبل النهائي لكأس أمم أوروبا.

وسيبدأ الإيطالي، روبيرتو مانشيني (56 عاما)، المدير الفني لمنتخب "الآتزوري"، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره "الماتادور" الإسباني، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش:

ينما اختار المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي (51 عاما) التشكيلة الأساسية التالية، لخوض مباراته المصيرية ضد نظيره "الآتزوري" الإيطالي:

وسيكون المتأهل من هذه المباراة إلى نهائي لـ"يورو 2020"، يوم الأحد المقبل، في ملعب "ويمبلي" أيضا، على موعد مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي إنجلترا والدنمارك، يوم غد الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا