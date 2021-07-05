إيفرا "المجنون" يشعل منصات التواصل الاجتماعي بأغنية عن إنجلترا (فيديو)

أشعل الدولي الفرنسي السابق باتريس إيفرا مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية لمنتخب إنجلترا قبل مباراته أمام نظيره الدنماركي يوم الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي لكأس أمم أوروبا.

ونشر باتريس إيفرا، المدافع السابق لفريق مانشستر يونايتد، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، وهو يرتدي قميص المنتخب الإنجليزي، ويغني لـ"الأسود الثلاثة" وهو جالس في سيارته، قائلا: "لقد قطعنا شوطا كبيرا معا، مررنا بأوقات عصيبة، ولحظات جيدة، علي أن أهنئك حبيبي. يجب أن أقدرك كما يجب. إنه يوم الاثنين. لقد طال انتظار إيفرا كثيرا. في المرة الأخيرة التي فازت فيها إنجلترا بالكأس، كانت الديناصورات لا تزال على قيد الحياة، لذا يمكنك القيام بذلك. السمكة حية السمكة حية. هل أنتم مستعدون لهذا الجنون؟ لهذه السعادة؟. يا إلهي! هيا يا إنجلترا! هيا يا إنجلترا!. ذاهب إلى المنزل. السمك والبطاطا. أنا سأذهب. أحب هذه اللعبة!".

Грустишь без матчей Евро? Сейчас Эвра поднимет тебе настроение. Подъехал новый троллинг от Патриса 🎶



📹 инстаграм Эвра pic.twitter.com/E58wDDowLh — Матч ТВ (@MatchTV) July 5, 2021

يذكر أن منتخب إنجلترا مهد كرة القدم، لم يتوج سوى بلقب كبير ووحيد في تاريخه، عندما فاز بلقب بطل كأس العالم على أراضيه في مونديال 1966.

المصدر: "twitter/MatchTV"