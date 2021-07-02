مدرب المنتخب الروسي يخالف التوقعات خلال المؤتمر الصحفي

لم يقدم المدير الفني للمنتخب الروسي بكرة القدم ستانيسلاف تشيرشيسوف استقالته عقب الخروج من دور المجموعات في بطولة كأس أوروبا 2020، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

ورغم الانتقادات التي طالت المدرب عقب خروج المنتخب الروسي من يورو 2020، إلا أنه أكد استمرار عمله مع الفريق وقال المدرب إن التحضيرات لمواجهة كرواتيا في 1 سبتمبر ضمن تصفيات مونديال قطر 2022 قائمة.

كما أشار تشيرشيسوف إلى أن الاتحاد الروسي لكرة القدم لم يناقش معه مسألة الاستمرار في العمل كمدرب للمنتخب الوطني وهو مستمر بعمله.

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وقال المدرب الروسي: "سنحل قضية الاستقالة بطريقة عملية، لم يكن هناك تحليل مفصل لليورو مع اتحاد الكرة حتى الآن، سنجلس ونقرر كل شيء. نحن لا نلعب في صندوق الرمل، لكننا نمثل البلد".

وتابع: "دعنا نهدأ، أمامنا بطولة كبيرة (كأس العالم)، علينا أن نصل إليها".

واحتل منتخب روسيا المركز الرابع الأخير في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وودع نهائيات النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية مبكرا.

ويعمل تشيرشيسوف مع المنتخب الروسي منذ 2016، ووصل إلى ربع نهائي مونديال 2018، ولم يخرج الفريق من دور المجموعات في بطولة كبرى بعد كأس القارات 2017.

المصدر: وكالة "تاس" الروسية