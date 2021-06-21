شاهد.. هدف عالمي على ملعب "باركن ستاديون"

تقدم المنتخب الدنماركي على نظيره الروسي (1-0) في المباراة الجارية بينهما اليوم الاثنين في الجولة الختامية ضمن المجموعة الثانية في نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وسجل لاعب خط الوسط الدنماركي ميكيل دامسغارد هدف التقدم لمنتخب بلاده بتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى، في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "باركن ستاديون" في العاصمة كوبنهاغن.

يورو 2020 | الدنمارك 1 × 0 روسيا | هدف اول الدنمارك , هدف راااااائع 👏🏻👏🏻 HD



Via : @F24HQpic.twitter.com/yohQ7ppSMn — نحن هُنا (@JoyaMulvie) June 21, 2021

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ويحتل منتخب روسيا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويكفيه التعادل فقط لضمان تأهله مباشرة إلى دور الـ16 لنهائيات النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية، بينما يحتاج المنتخب الدنماركي للفوز فقط، للصعود إلى الدور التالي، ولكن شرط فوز منتخب بلجيكا في المباراة الثانية ضمن المجموعة على نظيره الفنلندي.

المصدر: RT