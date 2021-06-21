شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا على نفسه بطريقة كوميدية ويفرط ببطاقة التأهل في "يورو 2020"

تعرض منتخب فنلندا لهزيمة مريرة أمام نظيره البلجيكي (0-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين، في الجولة الختامية للمجموعة الثانية ضمن نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وجاء هدف منتخب بلجيكا "الشياطين الحمر" الأول بـ"نيران صديقة" سجله حارس المرمى الفنلندي لوكاس غراديتسكي خطأ في مرماه بطريقة كوميدية، بيده بعد لأن ارتدت الكرة من العارضة في محاولة منه لإبعادها، في الدقيقة 74. ومن ثم ضاعف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة في الدقيقة 81 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة بطرسبورغ الروسية.

وحقق منتخب بلجيكا انتصاره الثالث على التوالي، وتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما شغل منتخب فنلندا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط.

المصدر: RT