شاهد.. أول أهداف اليوم في "يورو 2020"

تقدم المنتخب النمساوي على نظيره الأوكراني (1-0) في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما اليوم الاثنين، وذلك في الجولة الختامية لدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل لاعب خط الوسط النمساوي كريستوف بومغارتنر (21 عاما) هدف التقدم لبلاده بحلول الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "أرينا ناسيونالا" في العاصمة الرومانية بوخاريست.

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ويحتل المنتخبان الأوكراني والنمساوي، قبل هذه المباراة، المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط لكل منهما، والفائز منهما سيحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بعد منتخب هولندا، وسيتأهل مباشرة إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، أما في حال التعادل فسيبقى منتخب أوكرانيا في المركز الثاني وسيبلغ الدور التالي مباشرة، بينما سينتظر منتخب النمسا انتهاء دور المجموعات لمعرفة مصيره رسميا.

المصدر: وكالات