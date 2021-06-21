مواجهة "كسر العظام" أم "التعادل"؟

يشهد ملعب "أرينا ناسيونالا" في العاصمة الرومانية بوخاريست اليوم الاثنين في الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش مباراة مثيرة بين منتخبي أوكرانيا والنمسا، ضمن كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب أوكرانيا، أندريه شفشينكو (44 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته المصيرية أمام نظيره النمساوي، في الجولة الختامية لدور المجموعات لبطولة "يورو 2020":

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🇺🇦 Sydorchuk in for Stepanenko in the holding midfield role for Ukraine.



🇦🇹 Ulmer and Gregoritsch replaced by Grillitsch and Arnautović in the Austria XI. #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021

بينما وضع الألماني فرانكو فودا (55 عاما) المدير الفني للمنتخب النمساوي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الأوكراني:

ويحتل المنتخبان الأوكراني والنمساوي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويحتاجان إلى الفوز للتأهل مباشرة إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، وحتى التعادل يمكن أن يخدم الطرفين، فهل سيكتفيان الطرفان بالتعادل أم ستكون مباراة حامية الوطيس.

المصدر: وكالات