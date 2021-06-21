 
مباشر

هولندا تقسو على مقدونيا الشمالية (فيديو)

الرياضة

هولندا تقسو على مقدونيا الشمالية (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qo3n

ودع منتخب مقدونيا الشمالية نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم من دور المجموعات، عقب خسارته أمام نظيره الهولندي (0-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين.

وسجل الهولندي ممفيس ديباي هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، ومن ثم اضاف زميله جيورجينهو فاينالدوم هدفين في الدقيقتين (51 و58) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، في العاصمة أمستردام.

وحقق منتخب هولندا انتصاره الثالث على التوالي، بعد انتصارين متتاليين على حسب كل من أوكرانيا (3-2) والنمسا (2-0) على الترتيب، وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وكان قد ضمن تأهله مبكرا وبجدارة إلى الدور ثمن النهائي لبطولة القارة العجوز.

إقرأ المزيد
"يورو 2020".. التشكيلة الأساسية لمواجهة هولندا ومقدونيا الشمالية

في المقابل، تعرض منتخب مقدونيا الشمالية، المشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات بطولة كأس أمم اوروبا، لثلاث هزائم متتالية، على يد كل من النمسا (1-3) وأوكرانيا (1-2) وهولندا (0-3)على الترتيب، واحتل المركز الرابع الأخير من دون رصيد، وودع رسميا نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا