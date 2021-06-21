هولندا تقسو على مقدونيا الشمالية (فيديو)

ودع منتخب مقدونيا الشمالية نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم من دور المجموعات، عقب خسارته أمام نظيره الهولندي (0-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين.

وسجل الهولندي ممفيس ديباي هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، ومن ثم اضاف زميله جيورجينهو فاينالدوم هدفين في الدقيقتين (51 و58) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، في العاصمة أمستردام.

وحقق منتخب هولندا انتصاره الثالث على التوالي، بعد انتصارين متتاليين على حسب كل من أوكرانيا (3-2) والنمسا (2-0) على الترتيب، وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وكان قد ضمن تأهله مبكرا وبجدارة إلى الدور ثمن النهائي لبطولة القارة العجوز.

Нидерланды и Австрия вышли в плей-офф, а Украина будет ждать ⏰



🇳🇱 Команда Де Бура без проблем выиграла группу и встретится с кем-то из третьих мест

🇦🇹 Австрийцы попали на Италию

🇺🇦 Судьбу парней Шевченко решит рейтинг команд, ставших третьими – в плей-офф попадут 4 лучшие из 6 pic.twitter.com/sbrUmD2bYC — Матч ТВ (@MatchTV) June 21, 2021

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في المقابل، تعرض منتخب مقدونيا الشمالية، المشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات بطولة كأس أمم اوروبا، لثلاث هزائم متتالية، على يد كل من النمسا (1-3) وأوكرانيا (1-2) وهولندا (0-3)على الترتيب، واحتل المركز الرابع الأخير من دون رصيد، وودع رسميا نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

المصدر: RT