"يورو 2020".. التشكيلة الأساسية لمواجهة هولندا ومقدونيا الشمالية

يحتضن ملعب "يوهان كرويف أرينا"، في العاصمة أمستردام، اليوم الاثنين في الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، مباراة منتخبي هولندا ومقدونيا الشمالية، ضمن بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب مقدونيا الشمالية، إيغور أنغيلوفسكي (45 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته المصيرية في الجولة الختامية لدور المجموعات، ضد نظيره الهولندي:

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🇲🇰 Tričkovski comes in for his first start of the tournament, Trajkovski restored to the North Macedonia line-up.



🇳🇱 Malen starts instead of Weghorst up front, and Gravenberch in for De Roon in the Dutch midfield.



👀 Most exciting players on show?#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021

بينما اختار الهولندي فرانك دي بوير (51 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده لمواجهة نظيره المقدوني الشمالي:

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يذكر أن منتخب هولندا حقق انتصارين متتاليين في نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، على حسب كل من أوكرانيا (3-2) والنمسا (2-0) على الترتيب، ويتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله مبكرا إلى الدور ثمن النهائي لبطولة القارة العجوز.

في المقابل، تعرض منتخب مقدونيا الشمالية، المشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات بطولة كأس أمم اوروبا، لهزيمتين متتاليتين على يد كل من النمسا (1-3) وأوكرانيا (1-2) على الترتيب، ويحتل المركز الرابع الأخير من دون رصيد، ولكنه لا يزال يحتفظ ببصيص الأمل في التأهل للدور التالي، كواحد من بين أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الثماني.

يذكر أنه يتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الثماني إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT