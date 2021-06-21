مدرب هولندا يتلقى رسالة أخرى من الجماهير عبر طائرة مسيرة

تلقى المدير الفني لمنتخب هولندا، فرانك دي بور، نصيحة أخرى من جماهير "الطواحين" قبل لقائه ضد مقدونيا الشمالية اليوم الاثنين، في الجولة الختامية لدور المجموعات ضمن كأس أمم أوروبا.

وظهرت طائرة في السماء خلال تدريبات منتخب هولندا محملة بلافتة مكتوب عليها: "هل أنت ذكي جدا يا فرانك؟ دع مالين يلعب"، في إشارة إلى اللاعب دونيايل مالين مهاجم فريق آيندهوفن.

Де Бур получил новое указание от фанатов с помощью самолета ✈️



Во время тренировки голландцев в небе появилась надпись: «Ты такой умный, Франк? Выпускай Малена».



Последует ли тренер совету, увидим завтра в 18:30 на Матч ТВ 📺https://t.co/HommGx0MSF



📷 Maurice van Steen/ANP pic.twitter.com/yiSrIBuZzT — Матч ТВ (@MatchTV) June 20, 2021

وكانت جماهير منتخب هولندا، قد دعت فرانك دي بور، في رسال أخرى إلى تغيير طريقة اللعب في مباراته أمام نظيره الأوكراني (3-2)، وذلك في مستهل مشوارهما في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

ووجه مشجعو منتخب "الطواحين" الهولندية، لافتة عبر طائرة تحلق فوق تدريبات منتخب بلادهم مكتوب عليها "فرانك 4-3-3"، أي تغيير طريقة اللعب من (5-3-2) إلى (4-3-3).

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله مبكرا إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

المصدر: وكالات