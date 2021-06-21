موقعة على "صفيح ساخن" في كوبنهاغن

يحتضن ملعب "باركن ستاديون" في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم الاثنين مباراة مصيرية بين منتخبي الدنمارك وروسيا، في الجولة الختامية لدور المجموعات لـ"يورو 2020".

وسيطلق حكم الساحة الدولي الفرنسي كليمان توربان صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الروسي، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، بالتشكيلة الأساسية التالية، لخوض هذه المباراة المصيرية في البطولة، ضد نظيره الدنماركي.

Наш состав на #РоссияДания 📋



Вперёд, #НашиПарни! Вместе мы – сила 🇷🇺 — Сборная России (@TeamRussia) June 21, 2021

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الدنماركي كاسبر هيولماند (49 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الروسي:

ويحتل منتخب روسيا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويكفيه التعادل فقط لضمان تأهله مباشرة إلى دور الـ16 لنهائيات النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية، بينما يحتاج المنتخب الدنماركي للفوز فقط، للصعود إلى الدور التالي، ولكن شرط فوز منتخب بلجيكا في المباراة الثانية ضمن المجموعة على نظيره الفنلندي.

وتقام مباريات نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب جائحة كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT