الروسي خاتشانوف يصعد إلى ثالث أدوار بطولة ويمبلدون للتنس

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، بفوزه اليوم الأربعاء على البيلاروسي إيغور غيراسيموف.

وحسم خاتشانوف المباراة لمصلحته بثلاث مجموعات نظيفة، نتائجها: 6-1 و7-6 و6-3، خلال ساعة واحدة و48 دقيقة.

💪 🇷🇺 Карен Хачанов обыграл 🇧🇾 Егора Герасимова на траве и прошел в следующий круг Уимблдона! Во втором сете пришлось попотеть, но после – дожал белоруса.



6:1, 7:6 (7:3), 6:3



🇬🇧 1/32 | ATP | Уимблдон pic.twitter.com/fkPFDFILCd — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 30, 2021

وسيواجه النجم الروسي البالغ 25 عاما في الدور الرابع للبطولة العريقة التي تقام على الأراضي العشبية، الأمريكي فرانسيس تيافوي الفائز بدوره على الكندي فاسيك بوسبيسيل بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-4 و6-4.

Flex if you're in the third round 💪🏿



Tiafoe 6-4, 6-4, 6-4 Pospisil. #Wimbledonpic.twitter.com/RWJfCJLoMO — ATP Tour (@atptour) June 30, 2021

المصدر: rsport.ria.ru